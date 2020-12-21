Лавров считает, что действия США дестабилизируют реализацию ядерной сделки с Ираном

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Подрывные действия США остаются основным дестабилизирующим фактором в реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам участия в понедельник главы дипведомства Сергея Лаврова в министерской встрече по СВПД в формате видеоконференции.

"Основным дестабилизирующим фактором в процессе практической реализации ядерной сделки были и остаются подрывные действия США, которым не дает покоя мысль о том, что, несмотря на их "максимальное давление", СВПД сохранен, резолюция СБ ООН 2231 применяется в прежнем режиме, пресловутый перезапуск ранее отмененных резолюций не состоялся", - указали в российском дипведомстве.

Лавров также подчеркнул, что последовательное выполнение имеющихся договоренностей является единственным путем для нормализации ситуации.

Все участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы выразили приверженность взятым на себя обязательствам и необходимости сохранить их, указали в дипведомстве. "С российской стороны подчеркнуто, что рецепты для нормализации СВПД заложены в нем самом: это путь последовательного выполнения договоренностей всеми странами, которые их разрабатывали и заключали", - говорится в сообщении.

Возвращение США в ядерную сделку с Ираном должно происходить без всяких предварительных условий, считает Лавров. "Исходим из того, что возвращение США в СВПД должно происходить без всяких предварительных условий. Готовы вместе с другими партнерами предметно поработать в этом направлении и помочь американцам встать на путь исправления. Это в наших общих интересах", - указали в министерстве.

Лавров на мероприятии, продолжили в дипведомстве, подчеркнул, что РФ отдает должное заявлениям Ирана о готовности незамедлительно вернуться к выполнению ядерной сделки в полном объеме, как только это сделают США. "Надеемся, что этот сигнал услышат не только нынешние участники СВПД, но и в Вашингтоне. Строгое соблюдение американской стороной положений резолюции СБ ООН 2231 - не вопрос выбора, а обязательство любого государства, закрепленное в статье 25 Устава ООН", - отметили в МИД РФ.