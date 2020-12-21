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Путин приравнял Северный флот к военному округу

Указ президента вступает в силу с 1 января 2021 года
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, приравнивающий с 2021 года Северный флот в военному округу. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Считать Северный флот межвидовым стратегическим территориальным объединением Вооруженных Сил Российской Федерации, выполняющим задачи военного округа", - говорится в указе, принятом "в целях осуществления мер по защите целостности и неприкосновенности территории" России.

Указ вступает в силу с 1 января 2021 года.

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