Путин приравнял Северный флот к военному округу

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, приравнивающий с 2021 года Северный флот в военному округу. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Считать Северный флот межвидовым стратегическим территориальным объединением Вооруженных Сил Российской Федерации, выполняющим задачи военного округа", - говорится в указе, принятом "в целях осуществления мер по защите целостности и неприкосновенности территории" России.

Указ вступает в силу с 1 января 2021 года.