Депутаты Ставрополья утвердили возможность трехдневного голосования

СТАВРОПОЛЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Депутаты Думы Ставрополья приняли закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края", инициатором которого выступил краевой избирком. Согласно изменениям, в регионе впредь может быть организовано голосование на выборах в течение трех дней, сообщили журналистам в понедельник в информационно-аналитическом управлении парламента.

"Краевые законы дополнены нормами, позволяющими проводить голосование на выборах в течение трех дней подряд ", - говорится в сообщении.

При проведении выборов губернатора, депутатов краевой думы, представителей органов местного самоуправления наблюдателями впредь смогут быть только граждане РФ, имеющие постоянную регистрацию на территории Ставрополья. Как поясняют в региональном парламенте, корректировки были продиктованы изменениями федеральных нормативных правовых актов.

"Председатель профильного комитета Светлана Терехова пояснила, что нововведения выборного законодательства обеспечат удобство голосования как для самих граждан, так и для избирательных комиссий. Нагрузка на членов избиркомов будет распределена более равномерно, а жители края смогут выбрать наиболее комфортный для них способ и день голосования", - говорится в сообщении.

Впервые процесс голосования в течение нескольких дней был апробирован в регионе в ходе голосования за внесение поправок в Конституцию РФ. Выездные участки были организованы в жилых микрорайонах, на местах проведения полевых работ. В общей сложности во время общероссийского голосования в крае работали 1 394 участка.