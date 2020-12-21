Лавров и глава МИД Узбекистана обсудили подготовку к визиту Мирзиёева в Россию

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Узбекистана Сергей Лавров и Абдулазиз Камилов обсудили в понедельник в Москве подготовку к визиту в РФ президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

"Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам внешнеполитического взаимодействия, ключевым темам международной и региональной повесток дня, - говорится в сообщении МИД РФ. - Рассмотрен ход подготовки государственного визита президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Российскую Федерацию. В этом контексте министры сверили перечень планируемых к подписанию межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов".

Как отметили в дипведомстве, Лавров и Камилов подтвердили настрой на продолжение тесного сотрудничества по линии МИД двух стран, включая взаимную поддержку в борьбе с распространением коронавируса.