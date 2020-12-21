{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Лавров и глава МИД Узбекистана обсудили подготовку к визиту Мирзиёева в Россию

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам внешнеполитического взаимодействия

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Узбекистана Сергей Лавров и Абдулазиз Камилов обсудили в понедельник в Москве подготовку к визиту в РФ президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

"Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам внешнеполитического взаимодействия, ключевым темам международной и региональной повесток дня, - говорится в сообщении МИД РФ. - Рассмотрен ход подготовки государственного визита президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Российскую Федерацию. В этом контексте министры сверили перечень планируемых к подписанию межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов".

Как отметили в дипведомстве, Лавров и Камилов подтвердили настрой на продолжение тесного сотрудничества по линии МИД двух стран, включая взаимную поддержку в борьбе с распространением коронавируса.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичУзбекистанРоссияМирзиёев, Шавкат Миромонович
В Госдуме заявили, что послание президента Федеральному собранию практически выполнено
Депутат Александр Жуков уточнил, что в рамках плана приняты 34 законопроекта
Читать полностью