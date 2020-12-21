Губернатор Ростовской области Голубев утвердил новый состав регионального правительства

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 декабря. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал указ о формировании нового состава правительства региона. Как сообщили в понедельник в пресс-службе главы области, ряд членов правительства сохранили свои места, назначены два новых заместителя губернатора.

"Срок нахождения на ранее замещаемых должностях продлен для первых заместителей губернатора Игоря Гуськова и Виктора Гончарова, заместителя губернатора - руководителя аппарата регионального правительства Вадима Артемова, заместителей губернатора Сергея Бондарева, Виктора Вовка, Михаила Корнеева, заместителя губернатора-министра финансов Лилии Федотовой. - сообщили в пресс-службе. Вопросы экономического развития региона, имущественных отношений будет курировать новый замгубернатора Александр Скрябин, вопросами цифрового развития, информационных технологий и связи, физкультуры и спорта, а также молодежной политики будет ведать еще один новый замгубернатора Артем Хохлов.

Кроме того, продолжит работу заместителем губернатора Игорь Сорокин, при этом ранее занимаемая им должность министра промышленности и энергетики выделена в отдельную. На нее назначен Андрей Савельев, до этого работавший первым заместителем министра промышленности и энергетики. Также корректированы полномочия первого заместителя губернатора Гуськова. Теперь в его ведении будут вопросы взаимодействия с органами местного самоуправления, информационной политики, социально-политических коммуникаций, а также образования и культуры.

В связи с истечением срока трудового договора освобождены от занимаемых должностей заместитель губернатора Алексей Изотов, курировавший вопросы экономического развития, министр транспорта Андрей Иванов, министр информационных технологий и связи Герман Лопаткин и министр имущественных, земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций области Николай Толмачев.

Министерские должности в правительстве Ростовской области сохранили министр по физкультуре и спорту Самвел Аракелян, министр общего и профессионального образования Лариса Балина, руководитель представительства регионального правительства при правительстве РФ - министр Игорь Бигвавый, министр культуры Анна Дмитриева, министр труда и соцразвития Елена Елисеева, министр по вопросам обеспечения безопасности и противодействия коррупции Олег Жеухин, министр строительства, архитектуры и территориального развития Виктор Куц, министр экономического развития Максим Папушенко, министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский, министр природных ресурсов и экологии Михаил Фишкин.

Министром здравоохранения региона назначен 48-летний Юрий Кобзев, с 2016 года бывший депутатом Государственной думы РФ, где работал в составе комитета по охране здоровья. Министерство транспорта возглавил 49-летний уроженец Сальска Владимир Окунев, который с 2012 года занимал руководящие должности в региональном ГУП "РостовАвтоДор". Министром цифрового развития, информационных технологий и связи области назначен Евгений Полуянов, до последнего времени занимавший должность заместителя гендиректора "Региональной корпорации развития - директора южного IT-парка. Министром имущественных, земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций области назначен 54-летний Евгений Осыченко, возглавлявший ранее правовое управление при губернаторе области.