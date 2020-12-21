Путин поручил создать комплексный механизм реализации инициатив граждан

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поручил создать комплексный механизм реализации общественно значимых инициатив граждан и проектов, разработанных на основе таких инициатив. Как сообщает в понедельник сайт Кремля, такое поручение президент дал правительству по итогам пленарного заседания форума Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" создать комплексный механизм реализации общественно значимых инициатив граждан и проектов, разработанных на основе таких инициатив, и обеспечить функционирование данного механизма, предусмотрев при этом рассмотрение результатов реализации таких инициатив и проектов на заседаниях наблюдательного совета названной автономной некоммерческой организации", - говорится в перечне поручений.

Также Путин указал на необходимость оказать содействие в реализации проекта "Акселератор проектов молодежи с ограниченными возможностями здоровья", в том числе при осуществлении мероприятий по поддержке самозанятых в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", предусмотрев при этом проведение пилотного проекта на территории Московской области при участии правительства этого региона.

Правительству также предстоит совместно с АСИ и Агентством развития профессионального мастерства ("Worldskills Россия") создать механизм реализации проекта по развитию практических навыков самозанятых, в том числе выпускников профессиональных образовательных организаций, определив источники финансирования такого проекта.