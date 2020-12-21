МИД: действия ОЗХО по ситуации с Навальным снизили доверие России к этой организации

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Россия не получила от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) вразумительного ответа на запрос об оказании технического содействия, направленный в Техсекретариат 1 октября в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД РФ.

В российском дипведомстве напомнили, что генеральному директору Техсекретариата ОЗХО был направлен запрос на оказание технического содействия на основании пункта 38 (е) статьи VIII Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). "По прошествии двух с половиной месяцев вразумительный ответ на него так и не поступил. Предлогом стало отсутствие согласия властей ФРГ на полноформатное взаимодействие экспертов этой структуры с российскими профильными специалистами для прояснения обстоятельств декларированного Берлином "отравления" блогера", - указали в МИД.

На Смоленской площади подчеркнули, что Москва ожидала "совсем иную реакцию", обращаясь за содействием к ОЗХО. "Организация оказалась вновь "в заложниках" у тех, кто упорно стремится использовать ее в своих геополитических интересах. В результате доверия у нас к ОЗХО все меньше", - отметили в дипведомстве.

Также организацией были отклонены предложения Москвы по ключевым модальностям планировавшегося визита в РФ представителей Техсекретариата, указали в МИД. "Привлечь экспертизу ОЗХО к проводимым российскими правоохранительными органами процессуальным действиям в рамках доследственной проверки мы собирались для того, чтобы все же прояснить главные вопросы: где, каким образом и при каких обстоятельствах в биоматериалах блогера появились обнаруженные за пределами Российской Федерации химические вещества, которые властями ФРГ, Франции и Швеции, а также Техническим секретариатом ОЗХО были "безошибочно" отнесены к группе химсоединений, по политическим мотивам именуемых на Западе "Новичками", - говорится в заявлении.

Кроме того, на Смоленской площади напомнили, что обращению в ОЗХО предшествовали неоднократные отказы в надлежащем сотрудничестве со стороны Германии и вовлеченных в работу с пробами блогера Франции и Швеции. Тем самым эти страны проигнорировали свои обязательства, предусмотренные статьей VII КЗХО и Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам, отметили в МИД.

О ситуации с Навальным

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета. Позже его доставили на лечение в Берлин. Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением о том, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". По данным Берлина, эти выводы подтвердили лаборатории во Франции и Швеции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков многократно говорил, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было. Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека отметил, что западные страны не предоставляют России документы, подтверждающие их выводы по этому делу, что не позволяет начать собственное расследование.