Госдума обсудит поправки к законопроекту о признании политобъединений и физлиц иноагентами

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Госдума во вторник рассмотрит во втором, основном чтении законопроект о регулировании деятельности иностранных агентов, а в первом чтении - поправки в Уголовный кодекс РФ о наказании вплоть до пяти лет лишения свободы для физлиц или политобъединений, последовательно уклоняющихся от включения в реестр иноагентов. Обе инициативы разработаны комиссиями Совета Федерации и Госдумы по невмешательству.

Первым законопроектом предлагается приравнять к иноагентам незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие на это иностранное финансирование. Также ими могут быть признаны физические лица, занимающиеся политикой "в интересах иностранного государства, его государственных органов, международной или иностранной организации, иностранных граждан или лиц без гражданства", либо ведущие целенаправленный сбор сведений в области военной или военно-технической деятельности РФ, "получение которых иностранным источником может быть использовано против безопасности РФ".

Такие объединения и физлица будут обязаны подать заявление о включении их в список иноагентов, после чего регулярно отчитываться в Минюст о своей деятельности, предоставляя данные о расходовании и использовании денежных средств и имущества, полученных от иностранных источников.

Физлица-иноагенты не смогут занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также быть допущены к государственной тайне. Перечень иноагентов - общественных объединений и физических лиц - будет размещаться в открытом доступе в интернете. Они должны будут ставить на своих материалах соответствующую маркировку, а СМИ должны будут указывать статус иностранного агента в публикациях о них. Маркироваться должны и произведенные иноагентами материалы.

Поправки ко второму чтению

Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции ранее рекомендовал к принятию во втором чтении ряда поправок к законопроекту. Одной из них уточняется, что к политической деятельности, за которую физическое лицо могут признать иноагентом, не относится деятельность в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан, защиты материнства и детства, социальной поддержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защиты растительного и животного мира, а также благотворительная деятельность.

Другими поправками уточняется, что маркировать материалы иноагентов будут обязаны только СМИ, а не интернет-пользователи и блогеры. Кроме того, устанавливается, что рядовые работники НКО-иноагентов не будут обязаны помечать свои материалы как материалы иноагента: это требование будет распространяться только на руководство и учредителей такой организации. Наконец, исключается запрет для НКО-иноагентов участвовать в формировании общественных советов при федеральных органах исполнительной власти.

Уголовное наказание

Кроме того, в тот же день депутаты рассмотрят в первом чтении поправки в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ, которая сейчас содержит санкции за злостное уклонение от включения в реестр НКО-иноагентов. Ее предлагается дополнить санкциями для физлиц и политобъединений, уклоняющихся от включения в перечень иностранных агентов или предоставления отчетности, а также для нарушителей порядка деятельности СМИ-иноагента. При этом уголовное наказание будет грозить тем иноагентам, кто ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения.

В частности, за уклонение незарегистрированного общественного объединения, ведущего политическую деятельность на иностранное финансирование, от включения в список иноагентов законопроектом предусмотрены штраф до 300 тыс. рублей, исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок. За неисполнение обязанностей по представлению в Минюст заявления о включении в список физлиц-иноагентов или отчета о своей деятельности может грозить штраф до 300 тыс. рублей, принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок. Наказание в виде штрафа до 300 тыс. рублей или исправительных работ на срок до двух лет предусмотрено для лиц, нарушивших порядок деятельности СМИ-иноагента.