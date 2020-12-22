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Посол РФ назвал деструктивными экспортные ограничения Минторга США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов также заявил, что выход из кризиса возможен только, если в США будут готовы выстраивать отношения на принципах равноправия и взаимного уважения
Посольство РФ в США Анатолий Бочинин/ТАСС
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Посольство РФ в США
© Анатолий Бочинин/ТАСС

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Россия считает экспортные ограничения Минторга США в отношении российских предприятий и организаций деструктивными, такие шаги ввергают отношения в еще больший кризис. Об этом говорится в опубликованных в понедельник вечером в Facebook ответах на вопросы СМИ посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова.

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"Такие действия администрации деструктивны. Они подрывают не только сохраняющееся экономическое взаимодействие между нашими странами, но и перекрывают любую положительную перспективу, - подчеркнул посол. - Абсолютно неприемлемы ничем не обоснованные утверждения о том, что флагманы нашей индустрии, научно-производственные и исследовательские институты якобы подрывают национальную безопасность США".

Подобные шаги, отметил он, "ввергают наши отношения в еще больший кризис". "Выход из него возможен только, если в США будут готовы выстраивать отношения на принципах равноправия и взаимного уважения. Пока такого стремления мы не видим", - отметил Антонов.

Теги
СШАРоссияАнтонов, Анатолий Иванович
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