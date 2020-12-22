Депутаты городской думы Екатеринбурга приняли отставку мэра Высокинского

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Депутаты гордумы Екатеринбурга во вторник приняли отставку главы администрации города Александра Высокинского, который накануне принял предложение стать первым заместителем губернатора Свердловской области.

"Решение принято", - сказал председатель думы Игорь Володин. "За" проголосовали 34 депутата, единогласно. Исполнять обязанности главы будет первый заместитель мэра Алексей Орлов.

Депутаты также назначили конкурс по отбору кандидатуры на должность главы города на 1 февраля 2021 года.

"Назначить проведение конкурса на 1 февраля 2021 года", - сказал председатель гордумы Игорь Володин.

25 сентября 2018 года депутаты гордумы избрали Высокинского мэром Екатеринбурга, он стал первым главой города после отмены прямых выборов. Бывший мэр города Евгений Ройзман ушел в отставку в знак протеста против отмены прямых выборов мэра Екатеринбурга.