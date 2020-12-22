{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Депутаты городской думы Екатеринбурга приняли отставку мэра Высокинского

В понедельник он принял предложение стать первым заместителем губернатора Свердловской области
Александр Высокинский Марина Молдавская/ТАСС
Описание
Александр Высокинский
© Марина Молдавская/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Депутаты гордумы Екатеринбурга во вторник приняли отставку главы администрации города Александра Высокинского, который накануне принял предложение стать первым заместителем губернатора Свердловской области.

"Решение принято", - сказал председатель думы Игорь Володин. "За" проголосовали 34 депутата, единогласно. Исполнять обязанности главы будет первый заместитель мэра Алексей Орлов.

Депутаты также назначили конкурс по отбору кандидатуры на должность главы города на 1 февраля 2021 года.

"Назначить проведение конкурса на 1 февраля 2021 года", - сказал председатель гордумы Игорь Володин.

25 сентября 2018 года депутаты гордумы избрали Высокинского мэром Екатеринбурга, он стал первым главой города после отмены прямых выборов. Бывший мэр города Евгений Ройзман ушел в отставку в знак протеста против отмены прямых выборов мэра Екатеринбурга.

Теги
РоссияСвердловская область
Посол России в Вашингтоне назвал деструктивными экспортные ограничения Минторга США
Анатолий Антонов добавил, что ограничения не только подрывают сохраняющееся экономическое взаимодействие между странами, но и перекрывают любую положительную перспективу
Читать полностью