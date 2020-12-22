В МИД РФ осудили попытку сорвать президентские выборы в ЦАР

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Попытка деструктивных сил сорвать предстоящие 27 декабря президентские выборы в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) заслуживает осуждения. Об этом заявил во вторник ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

"Есть деструктивные силы, которые хотят сорвать конституционный процесс, предстоящие выборы, создать обстановку нестабильности силовым путем, - сказал он. - Все это заслуживает осуждения".

По словам Богданова, Россия поддерживает легитимную власть ЦАР, но не с помощью военной силы. "Мы, конечно, поддерживаем политику легитимного правительства, сформированного по итогам прошлых выборов. Пусть народ идет и выбирает кого хочет, но нельзя срывать демократический процесс силовым путем", - сказал он.

Замглавы МИД РФ подчеркнул при этом, комментируя сообщения о якобы отправке российских военных в ЦАР, что "у нас нет там армии".

Как сообщил Богданов, представительство Минобороны и российские офицеры в составе миротворцев ООН находятся в ЦАР в соответствии с международными договоренностями.

"Там есть представительство министерства обороны в соответствии с межгосударственным соглашением. Мы объявляли об этом. Есть офицеры, которые служат в составе миротворческих сил ООН. Миротворческая миссия ООН в ЦАР и призвана обеспечивать безопасность и стабильность в стране, включая подготовку и проведение в нормальной обстановке выборов", - сказал он, комментируя сообщения об усилении российского военного присутствия в ЦАР.