В РФ продлили тарифы страхования от несчастных случаев на производстве

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, продлевающий на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов действие тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Закон был принят Госдумой 9 декабря и одобрен Советом Федерации 16 декабря. Как сообщается на сайте Совфеда, этим документом также на следующую трехлетку сохраняются условия и порядок уплаты таких страховых взносов: 32 класса профессионального риска, размеры и диапазон тарифов от 0,2 % до 8,5 %.

Кроме того, законом сохраняются льготы в этой сфере для индивидуальных предпринимателей, использующих труд инвалидов, - с выплат таким работникам взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составят 60% от установленных тарифов.