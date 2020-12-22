Послов ФРГ, Франции и Швеции вызвали в МИД РФ в связи с антироссийскими санкциями ЕС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Послы Германии, Франции и Швеции в Москве были вызваны в Министерство иностранных дел России в связи с введением Евросоюзом антироссийских санкций. Об этом во вторник сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сегодня в МИД в 11:00 в связи с введением антироссийских санкций ЕС были вызваны главы дипломатических представительств ФРГ, Франции и Швеции", - сказала она

20 августа в Омске был госпитализирован Алексей Навальный после того, как ему стало плохо на борту самолета. Позже его доставили на лечение в Берлин. Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением о том, что он подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". По данным Берлина, эти выводы подтвердили лаборатории во Франции и Швеции.

15 октября ЕС включил в санкционный список по инциденту с Навальным директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина, заместителей министра обороны РФ Алексея Криворучко и Павла Попова, а также полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.