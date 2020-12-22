Госдума одобрила поправки к законопроекту об иностранных агентах

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект о регулировании деятельности иностранных агентов, разработанный комиссиями Совета Федерации и Думы по недопущению иностранного вмешательства в дела РФ.

Законопроектом предлагается приравнять к иноагентам незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие на это иностранное финансирование. Также ими могут быть признаны физические лица, занимающиеся политикой "в интересах иностранного государства, его государственных органов, международной или иностранной организации, иностранных граждан или лиц без гражданства", либо ведущие целенаправленный сбор сведений в области военной или военно-технической деятельности РФ, "получение которых иностранным источником может быть использовано против безопасности РФ". Такие объединения и физлица будут обязаны подать заявление о включении их в список иноагентов, после чего регулярно отчитываться в Минюсте о своей деятельности, предоставляя данные о расходовании и использовании денежных средств и имущества, полученных от иностранных источников.

Физлица-иноагенты не смогут занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также быть допущены к государственной тайне. Перечень иноагентов (общественных объединений и физлиц) будет размещаться в открытом доступе в интернете. Они должны будут ставить на своих материалах соответствующую маркировку, а СМИ должны будут указывать статус иностранного агента в публикациях о них. Маркироваться должны и произведенные иноагентами материалы.

Законопроект принят с рядом поправок: так, уточняется, что к политической деятельности, за которую физлицо могут признать иноагентом, не относится деятельность "в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан, защиты материнства и детства, социальной поддержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защиты растительного и животного мира", а также благотворительная деятельность. Уточняется, что маркировать материалы иноагентов будут обязаны только СМИ, а не интернет-пользователи и блогеры. Кроме того, устанавливается, что рядовые работники НКО-иноагентов не будут обязаны помечать свои публикации как материалы иноагента: это требование будет распространяться только на руководство и учредителей такой организации. Наконец, исключается запрет для НКО-иноагентов участвовать в формировании общественных советов при федеральных органах исполнительной власти.

Этот законопроект является центральным в пакете инициатив, посвященных регулированию деятельности иноагентов. Другие документы из разработанного депутатами и сенаторами пакета содержат поправки в избирательное законодательство, Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях РФ.