Песков заявил, что у Навального наблюдаются мания преследования и мания величия

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал мнение, что информационный шум, который Алексей Навальный поднимает вокруг своей персоны, является проявлением мании преследования и мании величия. Такое мнение представитель Кремля выразил во вторник в беседе с журналистами, подчеркнув, что это его личная точка зрения.

"Я, наверное, так чуть-чуть злоупотреблю и позволю себе высказать личную точку зрения, которую я обычно не высказываю, ибо не имею на это права. В целом можно, конечно, сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования, можно также четко установить определенные проявления мании величия. Как говорят, он даже сравнивает себя с Иисусом. В остальном, конечно, уже проявления по Фрейду, такая зацикленность на гульфиковой зоне собственной и так далее", - сказал Песков.

Он призвал именно с такой позиции относиться к расследованию, в котором Навальный утверждает, что был отравлен российскими спецслужбами. При этом Песков отметил, что в Кремле не смотрели данное видео, так как в администрации президента хватает другой работы. "Слушайте, у нас, конечно, нет времени смотреть такие материалы. Вы знаете, в целом работы хватает, на отсутствие работы не жалуемся", - охарактеризовал он ситуацию.

В целом же представитель Кремля рекомендовал ориентироваться на комментарий ФСБ. "Вы знаете, этот разговор прокомментировала вчера Федеральная служба безопасности достаточно исчерпывающе и однозначно. Поэтому здесь не имеет смысл что-то добавлять", - заключил он.

Комментарий ФСБ

В понедельник, 21 декабря, ФСБ назвала так называемое расследование Навального о якобы его отравлении "новичком" провокацией, подготовленной при поддержке иностранных спецслужб и направленной на дискредитацию самого ведомства и его сотрудников. Там назвали подделкой видео с телефонным разговором Навального якобы с одним из сотрудников подразделения ФСБ. В этой связи организована проверка, по результатам которой будет дана процессуальная оценка.

Ранее Навальный опубликовал запись телефонного разговора с человеком, которого назвал одним из восьми сотрудников секретного подразделения ФСБ, якобы организовавшего его отравление.

На ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин, говоря о Навальном, заявил, что "этот пациент в берлинской клинике пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае". "Если это так, тогда это любопытно, тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно, кому он нужен-то", - заметил глава государства.

До этого Управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу сообщило, что врачи в Омске поставили Навальному основной диагноз "нарушение углеводного обмена". Диагноз "отравление" по результатам клинических, анамнестических и химико-токсикологических исследований не подтвержден, оснований для возбуждения уголовного дела в России нет.

Дискредитация ФСБ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что появившиеся "расследования" об инциденте с Алексеем Навальным не способны дискредитировать Федеральную службу безопасности (ФСБ) РФ. Об этом он заявил во вторник журналистам, отвечая на вопрос, не стоит ли ФСБ выступить с опровержениями или пояснениями в связи с утверждениями о роли службы в произошедшем.

"Это попытка дискредитации, но, безусловно, подобные попытки не могут дискредитировать Федеральную службу безопасности", - подчеркнул представитель Кремля. "Федеральная служба безопасности по конституции выполняет очень важную роль, защищая нас с вами от терроризма, экстремизма, разных смертельных опасностей, безусловно, играет эту роль очень хорошо и очень эффективно", - добавил он. При этом вопрос о том, доверяет ли президент России Владимир Путин ФСБ, Песков назвал неуместным.

Отвечая на вопрос, автор которого приписал Путину слова о том, что сотрудники ФСБ РФ якобы "присматривали" за Навальным, Песков поправил журналиста: "Президент не указывал конкретных сотрудников, которые присматривают за такими людьми". 17 декабря на ежегодной пресс-конференции глава государства подчеркнул, что поскольку Навальный пользуется поддержкой спецслужб США, "тогда это любопытно, тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать". При этом конкретные спецслужбы и их сотрудников президент не называл.

Отравление

Кремль до сих пор не имеет достаточных данных, чтобы уверенно говорить о том, что Алексей Навальный был отравлен.

"Ни Кремль, никто не может однозначно говорить о каком-то отравлении", - заявил он. "Мы неоднократно говорили о том, что, к сожалению, мы не имеем возможности получить необходимую для разбирательства информацию от наших визави в Берлине, от медиков в "Шарите" и от тех медиков, которые трудятся в лабораториях в Берлине, в Швеции и во Франции", - добавил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что российская сторона не может "уже достаточно долго получить запрошенную информацию об этом из ОЗХО [Организации по запрещению химического оружия]". "В этой связи мы не можем однозначно говорить об отравлении", - подытожил Песков.

В связи с этим, обратил он внимание, ко всем высказываниям Навального нужно относиться в русле сказанного в Федеральной службе безопасности РФ.