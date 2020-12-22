Госдума разрешает приватизацию земель национальных парков

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о возможности приватизации земель национальных парков.

Документом предлагается не изымать из оборота и разрешить предоставление земельных участков в границах населенных пунктов, расположенных в зонах хозяйственного назначения нацпарков, в собственность субъектов РФ или муниципалитетов.

При этом из законопроекта была исключена спорная норма о праве правительства РФ изменять границы нацпарков. Указанное положение вызвало наибольшие возражения со стороны кабмина и Администрации президента РФ.

По словам разработчиков документа, проект направлен на обеспечение "баланса интересов населения и сохранения объектов природного наследия национальных парков". Авторы инициативы утверждают, что правовой статус земель нацпарков и режим их охраны приводят к существенному ограничению конституционных прав граждан, проживающих на таких территориях, не позволяют властям реализовывать программы социально-экономического развития.

Как поясняла один из инициаторов законопроекта, сенатор Елена Зленко, после передачи участков в региональную или муниципальную собственность они могут быть предоставлены физическим или юридическим лицам в соответствии с земельным законодательством. На таких земельных участках можно будет вести садоводство и огородничество, индивидуальное жилищное строительство, виды их разрешенного использования будут определяться положением о соответствующем нацпарке, утверждаемом Минприроды, уточняла она. Зленко также отвергала опасения ряда депутатов относительно возможного ущерба нацпаркам в случае принятия документа. Сенатор подчеркивала, что особый режим охраны нацпарков останется - будет разрешен только оборот земель, которые останутся в границах охраняемых природных зон.

Авторами документа выступили группа сенаторов и депутатов, среди которых вице-спикеры Совета Федерации Юрий Воробьев и Андрей Турчак, а также лидер думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты 17 июня текущего года и принят в первом чтении 13 октября.