Песков: представители местных властей стали членами Госсовета благодаря хорошей работе

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил вхождение в состав Госсовета представителей местного самоуправления эффективностью их работы.

В понедельник был опубликован указ главы государства Владимира Путина по составу Госсовета. Членами Госсовета стали два представителя местного самоуправления - глава Саткинского муниципального района Челябинской области Александр Глазков и глава городского округа Евпатория Олеся Харитоненко.

"Очевидно, что это связано с эффективностью их работы", - сказал представитель Кремля во вторник, комментируя по просьбе журналистов появление новых лиц в составе Госсовета. "Новые лица, свежие подходы, новые идеи, это, я бы сказал, социальные и карьерные лифты, которые идут всем на пользу", - считает Песков.