Лавров и Ван И дали высокую оценку взаимодействию двух стран на мировой арене

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И отметили развитие стратегического партнерства двух стран и дали высокую оценку взаимодействию Москвы и Пекина на мировой арене. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам состоявшегося во вторник телефонного разговора министров.

"В ходе беседы главы дипломатических ведомств подвели итоги уходящего года, который, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, был насыщен внешнеполитическими событиями. Они отметили, что российско-китайское стратегическое партнерство продолжало неуклонно развиваться, дали высокую оценку взаимодействию двух стран на мировой арене, в первую очередь в рамках ООН и на других ведущих многосторонних площадках", - указали в дипведомстве.

На Смоленской площади добавили, что министры также обсудили отдельные вопросы двусторонней повестки дня.