Песков заявил, что уходящая администрация США пытается пнуть отношения с Россией

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Кремль расценивает введение США фактического запрета на покупку определенных видов американских товаров и технологий для компаний и организаций РФ как очередной враждебный шаг. Об этом журналистом во вторник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это очередной враждебный шаг по отношению к России. Мы можем только сожалеть, что очередная уходящая администрация США предпочитает пнуть и так находящиеся в очень плохой форме двусторонние российско-американские отношения", - сказал представитель Кремля. По его мнению, "каждый такой пинок отдаляет от момента нормализации [двусторонних отношений] и чрезвычайно затрудняет процесс выхода из этого пагубного для наших двусторонних отношений штопора".

При этом Песков заверил, что РФ "будет защищать свои интересы должным образом".

Санкции США

Соединенные Штаты подготовили список компаний и организаций России и Китая, попавших под фактический запрет на покупку определенных видов американских товаров и технологий, в отношении которых действует экспортный контроль. Этот перечень, состоящий в общей сложности из 103 позиций, часть из которых дублируется, опубликовали в понедельник Министерство торговли США и его Бюро по вопросам промышленности и безопасности.

Российская часть документа включает 45 названий (на деле речь идет из-за повторов о 41 структуре), китайская - 58. С точки зрения американских властей, речь идет о юридических лицах, являющихся "конечными военными пользователями".

В российскую часть перечня наряду с корпорациями и предприятиями вошли Служба внешней разведки (СВР) и Минобороны РФ, а также медико-санитарная часть ГУ МВД России по Нижегородской области. В нескольких случаях в списке, по всей видимости, допущены неточности. К примеру, фигурирует некое "федеральное государственное бюджетное учреждение администрации президента России", но не уточняется, какое именно. Также в перечне значится некий "центр связи Министерства обороны [России]". Кроме того, корпорация "Иркут", которая является разработчиком российских ближне- и среднемагистральных узкофюзеляжных пассажирских самолетов МС-21, внесена в документ трижды, а Казанский вертолетный завод, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и компания "Сухой" - дважды.

Санкции США

Соединенные Штаты подготовили список компаний и организаций России и Китая, попавших под фактический запрет на покупку определенных видов американских товаров и технологий, в отношении которых действует экспортный контроль. Этот перечень, состоящий в общей сложности из 103 позиций, часть из которых дублируется, опубликовали в понедельник Министерство торговли США и его Бюро по вопросам промышленности и безопасности.

Российская часть документа включает 45 названий (на деле речь идет из-за повторов о 41 структуре), китайская - 58. С точки зрения американских властей, речь идет о юридических лицах, являющихся "конечными военными пользователями".

В российскую часть перечня наряду с корпорациями и предприятиями вошли Служба внешней разведки (СВР) и Минобороны РФ, а также медико-санитарная часть ГУ МВД России по Нижегородской области. В нескольких случаях в списке, по всей видимости, допущены неточности. К примеру, фигурирует некое "федеральное государственное бюджетное учреждение администрации президента России", но не уточняется, какое именно. Также в перечне значится некий "центр связи Министерства обороны [России]". Кроме того, корпорация "Иркут", которая является разработчиком российских ближне- и среднемагистральных узкофюзеляжных пассажирских самолетов МС-21, внесена в документ трижды, а Казанский вертолетный завод, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и компания "Сухой" - дважды.