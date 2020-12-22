Пескову не известно, установили ли спецслужбы подлинность "разговора Майка и Ника"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает никаким подробностями об анализе так называемого "разговора Майка и Ника", который перехватили белорусские спецслужбы, а президент Белоруссии Александр Лукашенко передал российской стороне.

Ранее Лукашенко, принимая в Минске премьер-министра России Михаила Мишустина, заявил, что белорусская радиоэлектронная разведка перехватила разговор между Варшавой и Берлином, из которого следует, что утверждение об отравлении блогера Алексея Навального веществом типа "Новичок" основано на фальсификации.

"Я не располагаю никакой информацией на этот счет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, настоящая ли это запись и удалось ли выяснить, кому принадлежат голоса. Он также заявил, что ему не известно, докладывали ли спецслужбы президенту о подлинности этой записи.

Отрывок из этого перехваченного разговора был обнародован на белорусском телевидении.

В Берлине и Варшаве назвали эту информацию не соответствующей действительности.