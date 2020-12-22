Мишустин вручил госнаграды сотрудникам МЧС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил государственные награды 29 сотрудникам МЧС РФ. Так, ордена Почета получили два человека, в том числе начальник Главного управления пожарной охраны Валентин Нелюбов. По два человека получили из рук премьера ордена Мужества и ордена Пирогова. Медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней удостоены четыре сотрудника ведомства.

Медали "За отвагу" получили три человека, в том числе начальник пожарно-спасательного отряда города Тулуна Иркутской области Александр Филиппович. Медалями "За отвагу на пожаре" награждены шесть сотрудников МЧС из ХМАО, Коми, Северной Осетии и Санкт-Петербурга.

По одному сотруднику ведомства получили медаль Суворова, медаль Нестерова и медаль Луки Крымского. Медалями "За спасение погибавших" награждены четыре человека из Карачаево-Черкесии и Иркутской области.

Помимо этого, три человека удостоены почетных званий "Заслуженный спасатель", "Заслуженный работник здравоохранения" и "Заслуженный юрист".

В начале церемонии Мишустин отметил, что МЧС за годы своей работы наработало бесценный опыт в проведении тысяч спасательных операций. "Труд каждого из вас - это, без сомнения, ежедневный риск, самоотдача и огромная ответственность перед людьми и страной. В МЧС работают люди крепкой закалки", - сказал он. Мишустин указал, что во время пандемии коронавируса МЧС продолжало круглосуточно работать и помогать людям. "Важно и то, что вы постоянно внедряете новые технологии и разработки. Все это очень важно в будущей работе, чтобы сократить издержки, минимизировать последствия чрезвычайных ситуаций", - добавил премьер.

В завершение церемонии Мишустин пожелал всем сотрудникам МЧС здоровья в сложное время пандемии и еще раз поздравил с наступающим Днем спасателя.