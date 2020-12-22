Новый посол Молдавии вручил копии верительных грамот в МИД РФ

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Новый посол Молдавии Владимир Головатюк вручил во вторник копии верительных грамот в МИД РФ, сообщает корреспондент ТАСС.

На посту главы диппредставительства Головатюк сменил Андрея Негуцу.

В интервью ТАСС Негуца назвал Головатюка "сильным экономистом". "Он окончил университет в Санкт-Петербурге, имеет опыт работы в Парламентской ассамблее СНГ. В парламенте давно, участвовал в различных делегациях и представлял страну в разных парламентских структурах. Считаю, что он соответствует имеющимся требованиям", - отметил дипломат.

Как указали в МИД РФ, копии верительных грамот принял заместитель министра иностранных дел Александр Панкин. Он поздравил Головатюка со вступлением в должность и "пожелал успехов в работе по сохранению и развитию дружественных российско-молдавских отношений в духе принципов, заложенных в Договоре о дружбе и сотрудничестве 2001 года". "Стороны обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, а также обменялись оценками текущей ситуации в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию", - добавили в министерстве.

Негуца в начале декабря был отозван из-за скандала с контрабандой анаболиков, которые обнаружили молдавские спецслужбы в микроавтобусе диппредставительства.