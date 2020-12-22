Госдума запрещает физлицам-иноагентам и незарегистрированным НКО финансировать митинги

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла поправку, запрещающую финансировать публичные мероприятия незарегистрированным общественным объединениям и физическим лицам, выполняющим функции иностранного агента.

Указанная поправка была внесена депутатом Дмитрием Вяткиным ко второму чтению его законопроекта об ужесточении правил финансирования массовых акций. Согласно редакции первого чтения, запрет такого финансирования касался иностранных государств, организаций, граждан и лиц без гражданства, а также НКО-иноагентов, россиян младше 16 лет, анонимных жертвователей и юридических лиц, зарегистрированных менее чем за один год до дня перечисления денежных средств или иного имущества. Теперь этот перечень дополняется незарегистрированными общественными объединениями и физлицами-иноагентами.

Госдума во вторник также одобрила во втором чтении основной законопроект, в который и была внесена указанная поправка.

9 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете иностранного финансирования публичных мероприятий. Документ получил поддержку правительства РФ.

Ранее в Госдуму был внесен корреспондирующий законопроект о штрафах за нарушение правил спонсирования массовых акций. Согласно предлагаемым изменениям в Кодекс об административных правонарушениях, "перечисление (передача) денежных средств и (или) иного имущества для организации и проведения публичного мероприятия, совершенное лицом, которое не вправе перечислять денежные средства в этих целях", влечет наложение штрафа на физических лиц размере от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, на юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Указанный документ также получил поддержку кабмина.