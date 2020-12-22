Путин и Аббас обсудили возможные поставки вакцин от COVID-19 и ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Как сообщили во вторник в пресс-службе Кремля, "особое внимание уделено сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая возможные поставки в Палестину вакцин российского производства".

"Рассмотрена проблематика ближневосточного урегулирования. - добавили в пресс-службе. - Владимир Путин подтвердил готовность России и впредь содействовать достижению справедливого и долгосрочного решения палестино-израильского конфликта, в том числе с использованием потенциала "квартета" международных посредников".

В беседе, которая состоялась по инициативе палестинской стороны, обсуждались актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной областях. Лидеры также обменялись поздравлениями по случаю наступающего Нового года и условились о контактах на различных уровнях.