ЦИК: проведение выборов в Думу в течение нескольких дней будет зависеть от эпидситуации

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила ТАСС во вторник, что решение о возможности проведения выборов депутатов Госдумы в 2021 году в течение нескольких дней будет зависеть в том числе от эпидемиологической ситуации в стране на момент начала избирательной кампании.

"Что касается вопроса применения многодневного голосования на выборах в Госдуму в 2021 году, то ЦИК России в соответствии с законодательством РФ наделен правом принятия такого решения. Законом определено и количество дней голосования - не более трех", - сказала Памфилова.

Она добавила, что сейчас "говорить о многодневном голосовании на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва преждевременно". "Центризбирком будет принимать решение в зависимости от эпидемиологической ситуации, а также с учетом всех других факторов, которые будут актуальны к моменту начала избирательной кампании", - отметила глава ЦИК.

Она напомнила, что впервые вопрос о многодневном голосовании возник летом 2020 года, когда избирательная система страны готовилась к проведению общероссийского голосования по поправкам к конституции. "Сложная санитарно-эпидемиологическая обстановка, вызванная пандемией нового коронавируса, конечно, накладывала на нас и новые обязательства перед гражданами. Нужно было не просто организовать все процедуры голосования, но и сделать их безопасными для людей", - подчеркнула Памфилова.

Она отметила, что ЦИК совместно с Роспотребнадзором разработал "практически пошаговые инструкции для всех участников голосования". "Мы просчитывали вероятностные значения одновременного нахождения людей на участках для голосования, была задача не допустить скопления людей, защитить здоровье и голосующих, и организаторов голосования. Нам это удалось. В единый день голосования 2020 года формат многодневного голосования по тем же причинам был сохранен", - сказала председатель Центризбиркома.

Она уточнила, что для организаторов выборов многодневное голосование является "тяжелейшей работой и еще более высокой ответственностью". "Но мы понимаем, что возможность такого голосования делает для наших граждан само участие в жизни страны более удобным, доступным и в современных реалиях более безопасным. И что самое главное, формат многодневного голосования понравился нашим людям, нашим избирателям. По данным опроса ВЦИОМ, проведенного в сентябре 2020 года, 84% респондентов отметили удобство голосования в течение трех дней, а 77% - поддерживают проведение выборов в подобном формате в будущем", - заключила Памфилова.