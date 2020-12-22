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Лавров и Макей подтвердили приверженность координации действий во внешней политике

Также стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и взаимодействие на международных площадках

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во вторник в телефонном разговоре подтвердили нацеленность на выполнение программы согласованных действий во внешней политике в рамках Союзного государства.

"Подтверждена нацеленность на продолжение выполнения Программы согласованных действий в области внешней политики государств - участников Договора о создании Союзного государства на 2020-2021 годы", - говорится в сообщении МИД РФ.

Также стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и взаимодействие на международных площадках, указали в российском дипведомстве.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБелоруссияРоссияМакей, Владимир Владимирович
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