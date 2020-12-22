В Думу внесен проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Кобзева

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по мандатным вопросам во вторник внесла в Госдуму проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Юрия Кобзева в связи с назначением его на должность министра здравоохранения Ростовской области. Текст документа размещен в думской электронной базе.

"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Кобзева Юрия Викторовича, избранного по Таганрогскому одномандатному избирательному округу № 151 (Ростовская область), 22 декабря 2020 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с назначением его на должность министра здравоохранения Ростовской области", - отмечается в документе.

Предполагается, что депутаты рассмотрят документ на пленарном заседании Госдумы 24 декабря.

В нижней палате парламента Кобзев входит в состав комитета по охране здоровья.