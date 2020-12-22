Дума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Шурчанова

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата фракции КПРФ Валентина Шурчанова, умершего после перенесенного коронавируса.

"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Шурчанова Валентина Сергеевича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутого Коммунистической партией Российской Федерации, 18 декабря 2020 года в связи с его смертью", - говорится в документе.

Проект постановления внесла в нижнюю палату парламента комиссия Госдумы по мандатным вопросам в понедельник.

В пятницу лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил ТАСС, что заместитель руководителя фракции КПРФ Валентин Шурчанов умер после перенесенного коронавируса. Шурчанову было 73 года, он занимал должность первого зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Шурчанов в июне 1994 года был избран депутатом Государственного совета Чувашской Республики по Канашскому территориальному избирательному округу № 7, он стал председателем Госсовета Чувашии. 17 декабря 1995 года избран депутатом Госдумы II созыва по списку КПРФ, но после выборов отказался от мандата. В 1996-1998 годах он был членом Совета Федерации. В 2005-2009 годах Шурчанов - главный редактор газеты "Правда". Депутат Госдумы III, V, VI и VII созывов Шурчанов неоднократно принимал участие в выборах главы Чувашской Республики.