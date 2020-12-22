Депутатский мандат Кобзева останется вакантным до основных выборов в Думу 2021 года

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Член Центризбиркома России Евгений Шевченко сообщил ТАСС во вторник, что после прекращения полномочий депутата от "Единой России" Юрия Кобзева его место останется вакантным до основных выборов в нижнюю палату парламента в 2021 году.

Госдума на заседании в четверг планирует досрочно прекратить полномочия Кобзева в связи с его назначением на должность министра здравоохранения Ростовской области. Он был избран в Госдуму в 2016 году по Таганрогскому одномандатному округу Ростовской области. В нижней палате парламента Кобзев является членом комитета по охране здоровья.

"После того, как Госдума прекратит полномочия Юрия Кобзева в качестве депутата, этот округ останется вакантным до основных выборов в нижнюю палату парламента в 2021 году, так как депутат не может быть избран на срок менее одного года до окончания конституционного срока полномочий Думы", - сказал Шевченко.

Госдума на заседании во вторник также прекратила полномочия депутата от КПРФ Валентина Шурчанова, умершего после перенесенного коронавируса. Ему было 73 года, он занимал должность первого зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам. Шевченко напомнил, что Шурчанов был избран в составе федерального списка кандидатов, теперь у партии есть 14 дней на внесение в Центризбирком кандидатуры на вакантный мандат.