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В МИД заявили, что РФ направила 300 военных инструкторов в ЦАР по просьбе ее руководства

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Россия направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии ЦАР по просьбе руководства республики. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ.

"Россия в рамках оказания содействия Банги в вопросах укрепления обороноспособности Центрально-Африканской Республики оперативно откликнулась на просьбу ее руководства и направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии. Соответствующее уведомление передано российской стороной в Комитет Совета Безопасности ООН 2127 по санкциям в отношении ЦАР", - указали в дипведомстве.

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