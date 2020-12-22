Эксперт назвал одобрение поправок к конституции главным политическим событием 2020 года

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин считает, что главным политическим событием 2020 года в России стало одобрение поправок к конституции и появление так называемого нового президентского консенсуса по результатам общероссийского голосования. Такое мнение он высказал в ходе онлайн-конференции, посвященной политическим итогам года.

"Главным событием в политической жизни страны, безусловно, было одобрение президентских поправок в конституцию. Общероссийское голосование по поправкам подтвердило безоговорочное политическое лидерство главы государства Владимира Путина, фактически произошло юридическое закрепление последних 20 лет новой власти, новой России", - сказал Данилин.

По его словам, поправки сделали конституцию "современным с политической точки зрения и сильным с правовым точки зрения документом, который дал импульс развитию законодательной базы страны на десятилетия вперед".

"Самое важное - это формализация нового президентского консенсуса, который раньше мы называли крымским. Сейчас он несколько трансформировался. Когда-то у нас был такой путинский консенсус - это путинское большинство, потом крымский консенсус, сейчас новый консенсус, который мы можем видеть по результатам голосования. Вот эти 74 млн 215 тыс. человек, которые проголосовали за конституцию, это как раз та самая форма президентского консенсуса", - подчеркнул эксперт.

Он также напомнил, что часть оппозиции, в том числе КПРФ, "пыталась использовать обсуждение поправок не для того, чтобы подвергнуть сомнению их актуальность, а чтобы заявить о себе перед выборами в Госдуму 2021 года". "Не выступая однозначно против поправок, которые поддерживаются всем обществом, они занимаются передергиванием, выступают как якобы последняя оппозиция, которая не солидаризируется с властью. Не знаю, насколько это будет для КПРФ эффективно, но вряд ли они получат с этого такой большой электоральный эффект", - добавил Данилин.

Рост конкуренции партий

В свою очередь директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков отметил, что результаты общероссийского голосования не нужно переносить на выборы "с точки зрения результатов конкретных политических партий". "С точки демонстрации общероссийского политического и национального консенсуса - да, безусловно, это принципиально важные цифры. Они показывают, что внутри страны системно подходит к определению базовых ценностей квалифицированное большинство не только законодателей, представителей в парламенте, но и собственно граждан. Это важный момент", - отметил Чеснаков.

По его словам, партийная система в России "продемонстрировала свою эффективность не столько на голосовании по конституции, сколько на выборах в единый день голосования 13 сентября". "Вы знаете, что впервые в выборах участвовало довольно большое количество новых партий. Четыре новых партии ("Новые люди", "За правду", "Зеленая альтернатива" и Партия прямой демократии) были особенно заметны на этом фоне, появилась у нас более высокая конкуренция", - подчеркнул он.

Чеснаков напомнил, что при сокращении общего количества зарегистрированных партий увеличилось количество партий, имеющих право участвовать в думских выборах без сбора подписей. "Если на выборах в Госдуму в 2016 году таких партий было 14, то сейчас их уже 16. Сколько их останется в конце, мы не знаем, но, по большому счету, эта цифра показательна. Я думаю, что для организаторов выборов хотелось бы, чтобы их было побольше, потому что это действительно является символом открытости и конкурентности системы, но как покажет жизнь", - считает он.

По мнению эксперта, делать прогнозы результата кампании по выборам в Госдуму можно будет не раньше лета 2021 года. "Мы не обладаем довольно важным знанием, которое нам необходимо для определения драматургии кампании, а именно - какие надежды, страхи, эмоции и чувства будут испытывать различные электоральные группы после того, как пандемия завершится. То есть, если мы посмотрим на июль, когда формируется основной контур, скелет избирательной кампании, то как раз в этот момент будет интересно посмотреть, как люди будут реагировать на успехи власти в борьбе с пандемией, с вакцинированием, с избавлением от разного рода страхов и так далее", - заключил Чеснаков.