Комитет Думы поддержал законопроект о праве Путина вновь баллотироваться в президенты

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект во исполнение поправки к конституции, дающий в том числе право действующему президенту РФ Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства. Такое решение комитет принял на заседании во вторник, сообщил ТАСС член комитета Дмитрий Ламейкин.

"Да, уже проголосовали", - отметил Ламейкин в ответ на соответствующий вопрос.

Документ будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 23 декабря.

Речь идет о законопроекте, который внесли в Госдуму депутаты Госдумы Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также член Совфеда Андрей Клишас. Положение Конституции РФ, "ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента РФ, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к конституции РФ, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность президента РФ в течение сроков, допустимых указанным положением", отмечается в документе.

В развитие новых конституционных положений законопроект также вводит дополнительные требования к кандидатам на высший пост. В частности, устанавливается, что президентом страны может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, который постоянно проживал в России не менее 25 лет, а также при условии, что у него нет и никогда ранее не было гражданства иностранного государства или вида на жительство. Требование об отсутствии иностранного гражданства не будет распространяться на россиян, "ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом".

Документ также вводит возрастной ценз для лица, замещающего должность председателя Центральной избирательной комиссии РФ. Соответствующие поправки предлагается внести в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". "Дополнить предложением следующего содержания: "Председателем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 30 лет", - отмечается в законопроекте.