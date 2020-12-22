Комитет Думы поддержал обязанность кандидатов в депутаты сообщать о статусе иноагента

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, обязывающий кандидатов в депутаты, получающих зарубежное финансирование, информировать избирателей о выполнении ими функций иностранного агента. Такое решение комитет принял на заседании во вторник, сообщила ТАСС глава комитета Ольга Савастьянова.

Речь идет о законопроекте, который внесли в Госдуму члены комиссий Совфеда и Думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Он устанавливает, что кандидаты в депутаты, получающие финансовую поддержку из-за рубежа, смогут участвовать в выборах, но обязаны информировать избирателей о выполнении ими функций иностранного агента и маркировать свою агитационную продукцию. Аналогичные нормы коснутся в том числе и кандидатов, аффилированных с лицом-иноагентом.

Согласно документу, такие кандидаты должны указывать информацию о том, что они аффилированы с лицом, выполняющим функции иностранного агента, в заявлении о согласии баллотироваться, в подписных листах, а также в выпускаемых агитационных материалах. Кроме того, эти данные должны быть размещены на информационных стендах в помещении УИК и в избирательных бюллетенях.

Законопроект также запрещает иностранным агентам, включая СМИ, вести работу, которая способствует или препятствует выдвижению или победе кандидатов на выборах. Согласно документу, иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные, международные организации и общественные движения, некоммерческие организации и незарегистрированные общественные объединения, иностранные СМИ, выполняющие функции иноагента, российские юридические лица, учрежденные такими СМИ, "не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов". Запрет также касается проведения референдума.

Организациям и СМИ-иноагентам также могут запретить способствовать или препятствовать "достижению определенного результата на выборах, референдуме, а также в иных формах участвовать в избирательных кампаниях, кампаниях референдума". Участие иностранных организаций в качестве наблюдателей регулируется отдельно.