Мишустин обсудил с Головченко борьбу с ковидом и торгово-экономическое сотрудничество

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в телефонном разговоре со своим белорусским коллегой Романом Головченко обсудили меры противодействия коронавирусной инфекции и вопросы торгово-экономического сотрудничества. Об этом сообщила во вторник пресс-служба российского кабмина.

"Главы правительств обсудили тематику противодействия коронавирусной инфекции, особо отметив важность регистрации в Белоруссии российской вакцины "Спутник V". В ходе разговора были рассмотрены актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и реализации совместных проектов в различных отраслях", - говорится в сообщении.

Главы правительств также обсудили график предстоящих контактов по правительственной линии.