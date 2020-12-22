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Мишустин обсудил с Головченко борьбу с ковидом и торгово-экономическое сотрудничество

Главы правительств России и Белоруссии также обсудили график предстоящих контактов по правительственной линии

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в телефонном разговоре со своим белорусским коллегой Романом Головченко обсудили меры противодействия коронавирусной инфекции и вопросы торгово-экономического сотрудничества. Об этом сообщила во вторник пресс-служба российского кабмина.

"Главы правительств обсудили тематику противодействия коронавирусной инфекции, особо отметив важность регистрации в Белоруссии российской вакцины "Спутник V". В ходе разговора были рассмотрены актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и реализации совместных проектов в различных отраслях", - говорится в сообщении.

Главы правительств также обсудили график предстоящих контактов по правительственной линии.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичБелоруссияРоссия
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