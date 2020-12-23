Дума обсудит право Путина вновь баллотироваться в президенты и статус иноагентов

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Дума на пленарном заседании в среду рассмотрит в первом чтении несколько законопроектов, связанных с изменением законодательства о выборах, а также проект закона о просветительской деятельности в образовании.

В частности, депутаты обсудят законопроект во исполнение поправки к конституции, дающий в том числе право действующему президенту РФ Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства. Документ внесли в Госдуму депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также член Совфеда Андрей Клишас. Так, согласно одному из новых положений Конституции РФ, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента РФ, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков. Таким образом, данная норма позволяет нынешнему руководителю государства занимать должность президента РФ еще два срока.

Законопроект также устанавливает, что президентом страны может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, который постоянно проживал в России не менее 25 лет, а также при условии, что у него нет и никогда ранее не было иностранного гражданства или вида на жительство. Требование об отсутствии иностранного гражданства не будет распространяться на россиян, "ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом".

Документ также вводит возрастной ценз для лица, замещающего должность председателя Центральной избирательной комиссии РФ - предполагается, что им может быть гражданин России, достигший 30 лет.

Борьба с незаконной агитацией в сети

Госдума также рассмотрит в первом чтении депутатский законопроект, согласно которому Центризбирком России и региональные избирательные комиссии смогут обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в интернете агитационных материалов, нарушающих закон при проведении выборов. Как отмечают авторы инициативы, сегодня информационно-телекоммуникационные сети, включая интернет, все чаще становятся площадкой для распространения агитационных материалов. При этом у избирательных комиссий "отсутствует действенный механизм реагирования при обнаружении в информационно-телекоммуникационных сетях информации либо агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований законодательства РФ о выборах и референдумах".

Законопроект также предусматривает изменения в федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", устанавливающие механизм реагирования Роскомнадзора на поступающие обращения избирательных комиссий по данному поводу.

Кроме того, депутаты намерены рассмотреть в первом чтении документ, обязывающий кандидатов в депутаты, получающих зарубежное финансирование, информировать избирателей о выполнении ими функций иностранного агента. Аналогичные нормы коснутся в том числе и кандидатов, аффилированных с лицом-иноагентом. Информация о выполнении кандидатом функции иноагента должна быть указана в заявлении о согласии баллотироваться, в подписных листах, а также в выпускаемых агитационных материалах. Кроме того, эти данные также должны быть размещены на информационных стендах в помещении УИК и в избирательных бюллетенях.

Законопроект также запрещает иностранным агентам, включая СМИ, вести работу, которая способствует или препятствует выдвижению или победе кандидатов на выборах. Согласно документу, иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные, международные организации и общественные движения, некоммерческие организации и незарегистрированные общественные объединения, иностранные СМИ, выполняющие функции иноагента, российские юридические лица, учрежденные такими СМИ, "не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов". Запрет также касается проведения референдума.

Просвещение в образовании

Депутаты также рассмотрят в первом чтении законопроект о закреплении в законе "Об образовании в РФ" понятия "просветительская деятельность". Речь идет о законопроекте, который в ноябре внесла группа парламентариев из комиссий Госдумы и СФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Документ закрепляет в законе понятие "просветительская деятельность", под которой предлагается понимать осуществляемую вне рамок образовательных программ деятельность, которая направлена на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции "в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов". Правительство предлагается наделить полномочиями по определению порядка и условий ведения просветительской деятельности и форм контроля за ней.

При этом законопроект запрещает использование такой деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях.

Кроме того, инициатива обязывает высшие учебные заведения получать заключения для подписания соглашений о международном сотрудничестве от уполномоченных федеральных органов власти. Кабмин установит порядок получения подобных заключений. Такие нормы не коснутся заключения соглашений об обучении иностранцев.