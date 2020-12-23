Зампостпреда России проводил Германию из СБ ООН афоризмом Жванецкого

ООН, 23 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский пожелал постпреду Германии Кристофу Хойсгену избавиться от зависимости критиковать Россию по любой теме. С таким заявлением он выступил во вторник на заключительном для Германии заседании после ее двухлетнего членства в Совете Безопасности ООН.

В ходе встречи, посвященной иранской ядерной сделке, Хойсген затронул тему инцидента с Алексеем Навальным, посоветовав российскому представителю прочитать статью в Der Spiegel о его деле.

"За время работы в Совете у него [Хойсгена], похоже, выработалась своеобразная зависимость - ни заседания без критики России, даже если тема мероприятия для этого не подходит, - прокомментировал это Полянский. - Надеюсь, что после 1-го января этот нездоровый симптом у Кристофа пройдет".

"Напоследок, дорогой Кристоф, хотел бы попрощаться с Вами афоризмом недавно покинувшего этот мир писателя Михаила Жванецкого: "Как жаль, что Вы наконец-то уходите", - заключил он.

При этом, комментируя дело Навального, дипломат подчеркнул, что "рано или поздно за всю эту развязанную Берлином с его подачи кампанию клеветы придется отвечать".

"До сих пор остаются без ответа не только наши многочисленные конкретные вопросы германской стороне, но и пять официальных запросов Генпрокуратуры России о правовой помощи, - напомнил он. - Без этого говорить о том, что германская сторона серьезным образом подходит к этому сюжету, просто смешно. Пожалуйста, не забывайте об этом, когда вы будете подыгрывать новым фантасмагорическим откровениям господина Навального", - заключил Полянский.

С 1 января Германия перестает быть непостоянным членом СБ после двухлетнего членства.