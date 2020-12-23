Лидеры фракций Госдумы выступят на заседании Госсовета

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Лидеры политических фракций Госдумы в среду выступят на первом заседании обновленного состава Госсовета. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он напомнил, что это заседание станет первым после принятия федерального закона о Государственном совете РФ, в работе которого, в соответствии с указом президента, "примут участие руководители всех политических фракций Государственной думы и председатель Государственной думы". "Насколько я знаю, руководители фракций готовятся к выступлению на заседании Госсовета", - добавил Володин.

Со своей стороны лидер ЛДПР Владимир Жириновский напомнил, что "есть лидеры партий, которые не голосовали". "Теперь получается - на чужом горбу в рай въезжаем? Я предлагаю статус поменять. Кто не голосовал за поправки в конституцию, кто агитировал против вообще - дать им звание "младший член Государственного совета", - сказал он.

Первый замруководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев в свою очередь напомнил, что именно думские коммунисты, не голосовавшие за поправки к конституции, внесли 12 поправок к закону о Госсовете. "А вот вы над законом не работали, а просто голосовали", - добавил он, обращаясь к Жириновскому. "Владимир Вольфович, дорогой друг, запомни - птица с одним крылом не летает, она пропадет", - указал со своей стороны депутат-коммунист Николай Харитонов.

Подводя черту под этим спором, Володин сказал, что политическая система в РФ "сильна тем, что есть конкуренция и есть многопартийность, <…> причем не на бумаге". Он отметил, что более 70 лет коммунистам "оппонировать было некому, закончилось развалом страны". "И хорошо, что есть не две партии, как в Соединенных Штатах Америки, где они дурачат весь мир. То одни, то вторые, находясь у власти", - заключил Володин.