Госдума готовится заслушать доклад главы Минэкономразвития о ценах на продукты

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Госдума готовится 20 января заслушать доклад министра экономического развития РФ Максима Решетникова об исполнении принятого сегодня закона о регулирования цен на продукты, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

23 декабря Госдума приняла закон, который позволит правительству РФ самостоятельно определять, при каком росте цен на социально значимые продукты питания регулировать цены на них.

"Мы сегодня принимаем решение в третьем чтении, предоставляя правительству возможность регулировать цены. Решения необходимые, связаны с тем, что цены растут. И пока президент не вмешался, все это было разговорами", - сказал Володин в ходе заседания.

По его словам, ранее этот вопрос обсуждался на Совете Госдумы.

"Считаем правильным пригласить 20 января министра экономического развития Максима Геннадьевича Решетникова для того, чтобы заслушать в том числе об исполнении нормы принятого закона", - добавил Володин.

На заседании также будет затронута тема поддержки малого и среднего предпринимательства.