Госдума приняла закон о праве требовать удаления общедоступных персональных данных

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, заключительном чтении законопроект депутата Антона Горелкина, запрещающий использовать общедоступные персональные данные без согласия владельца, а также предоставляющий право требовать от оператора их удаления.

В соответствии с инициативой согласие субъекта персональных данных является "исключительным правовым основанием" для обработки сведений, сделанных общедоступными. Содержание такого согласия должно включать в себя перечень интернет-ресурсов оператора, на которых планируется размещать общедоступные персональные данные. Оно может быть предоставлено оператору непосредственно либо с использованием информационной системы Роскомнадзора. При этом не допускается получение оператором согласия "по умолчанию или бездействию субъекта персональных данных", уточняется в документе.

Законопроект наделяет субъекта персональных данных правом запрещать неограниченному кругу лиц обрабатывать общедоступную информацию о нем, а также устанавливать условия такой обработки. Кроме этого, закрепляется обязанность оператора информировать об имеющихся условиях и запретах.

По словам Горелкина, инициатива полностью ориентирована на интересы граждан. "Люди впервые начнут задумываться, прежде чем дать согласие на обработку своих персональных данных в Сети. И впервые смогут потребовать от оператора прекратить распространение своих персональных данных без необходимости доказывать, что это незаконно", - написал он в своем телеграм-канале.

Парламентарий считает, что принятие документа может повлечь другие законодательные изменения. В частности, речь идет об увеличении штрафов за нарушения в работе с персональными данными, а также продлении сроков давности по соответствующим составам правонарушений, уточнил Горелкин.

Как ранее пояснял автор инициативы, в случае принятия законопроекта каждый сайт будет обязан спрашивать пользователей, какие данные о них можно опубликовывать и передавать третьим лицам. Невыполнение этого требования повлечет штраф за нарушение обработки персональных данных, предупреждал депутат.