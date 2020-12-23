Россия объявила двух сотрудников посольства Колумбии в Москве персонами нон грата

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Россия в ответ на высылку двух российских дипломатов из Колумбии объявляет персонами нон грата двух сотрудников посольства республики в Москве. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

Как информировали в министерстве, 22 декабря посол Колумбии в Москве Альфонсо Педро Ласаро Лопес Кабальеро был вызван в МИД РФ, где ему выразили протест в связи с высылкой двух российских дипломатов из латиноамериканской страны. "Этот шаг не соответствует духу традиционно дружественных и взаимоуважительных отношений, связывающих Россию и Колумбию. Послу [Колумбии в Москве] заявлено, что, исходя из принципа взаимности, российская сторона объявляет персонами нон грата двух сотрудников дипломатического представительства Колумбии в Москве", - указали в дипведомстве.

Ранее глава Миграционной службы Колумбии Хуан Франсиско Эспиноса сообщил, что двое сотрудников российского посольства покинули страну 8 декабря. Как заявили в МИД республики, это решение принято в связи с осуществлением дипломатами деятельности, несовместимой с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.