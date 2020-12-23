Госдума ужесточила наказание за хулиганство с применением оружия

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Госдума в среду приняла во втором и сразу в третьем чтениях законопроект, предусматривающий закрепление насилия или угрозы его применения в качестве признака уголовно наказуемого хулиганства и ужесточение ответственности за хулиганство с применением оружия.

Проект закона был внесен депутатом-единороссом Дмитрием Вяткиным.

Действующая редакция Уголовного кодекса не позволяет привлекать к ответственности лиц, совершивших подобное преступление с применением насилия, но без использования оружия. Теперь же в статью Уголовного кодекса "Хулиганство" вносится уточнение о том, что данное деяние может совершаться с "применением насилия к гражданам либо угрозой его применения", а не только с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, как закреплено сейчас.

Ответственность при этом остается прежней - штраф от 300 тыс. до 500 тыс. руб. либо исправительные работы на срок от одного года до двух лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Кроме того, статья о хулиганстве дополняется положением о том, что применение оружия или иных предметов в качестве оружия признается таким же отягчающим фактором, как хулиганство, совершенное группой лиц или организованной группой. Таким образом, за это будет грозить лишение свободы на срок до семи лет, как и в случае с групповым хулиганством. Штраф за это может составить до одного млн рублей, а срок лишения свободы - до семи лет, гласит действующая редакция кодекса.