Госдума ввела уголовное наказание за умышленное блокирование дорог

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Госдума в среду приняла во втором и сразу в третьем чтениях законопроект об уголовной ответственности за умышленное блокирование транспортной инфраструктуры и создание помех движению.

Автором инициативы выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин ("Единая Россия"). Изменения вносятся в статью 267 Уголовного кодекса РФ, которая в нынешней редакции касается приведения в негодность транспортных средств или путей сообщения.

Теперь в ней будет предусмотрена ответственность за умышленное блокирование объектов транспортной инфраструктуры и воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения улично-дорожной сети, если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан либо угрозу уничтожения или повреждения имущества физических или юридических лиц. Такие деяния будут наказываться штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, обязательными работами на срок до 240 часов либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

Если эти деяния привели к причинению легкого вреда здоровью, то штраф составит от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. За такое преступление могут последовать и обязательные работы на срок до 300 часов, принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на такой же срок. В случае причинения вреда средней тяжести максимальная сумма штрафа возрастает до 600 тыс., а срок лишения свободы - до трех лет. Если здоровью пострадавших был нанесен тяжкий вред или причинен крупный ущерб на сумму свыше одного миллиона рублей, то виновный может быть осужден на четыре года лишения свободы, штраф может составить от 400 тыс. до 700 тыс. рублей.

Действующая редакция УК предусматривает, что в случае, если указанные действия привели к смерти человека, то срок лишения свободы может составить до восьми лет, а в случае смерти двух и более лиц - до 10 лет.

Ко второму чтению комитет по госстроительству и законодательству не поддержал никаких поправок. Ранее сам автор отмечал, что данный закон никак не касается препятствования проведению массовых акций, так как эти вопросы регулируются Кодексом об административных правонарушениях.