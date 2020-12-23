{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков: для следующей нормандской встречи нужно выполнить договоренности прежнего саммита

Пресс-секретарь президента также отметил, что украинская тематика поднималась в телефонном разговоре Владимира Путина с Эмманюэлем Макроном

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Сроки проведения нового саммита лидеров в нормандском формате (РФ, Франция, ФРГ, Украина) можно обсуждать только после реализации договоренностей предыдущей встречи. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Перед тем как говорить о сроках, нужно все-таки как-то инвентаризировать реализацию тех договоренностей, которые [на саммите] в Париже [в декабре 2019 года] были достигнуты. И в этом плане, вы знаете, что похвастаться сильно нечем", - заметил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, поднималась ли украинская тематика в телефонном разговоре во вторник президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, Песков подчеркнул, что "эта тема предметно обсуждалась".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияФранцияПесков, Дмитрий СергеевичМакрон, Эмманюэль
Лавров: примирение арабских государств поспособствует стабилизации в Персидском заливе
Глава МИД добавил, что Москва заинтересована в устранении противоречий между арабскими странами, которые являются ее партнерами и друзьями
Читать полностью