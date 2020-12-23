Песков: для следующей нормандской встречи нужно выполнить договоренности прежнего саммита

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Сроки проведения нового саммита лидеров в нормандском формате (РФ, Франция, ФРГ, Украина) можно обсуждать только после реализации договоренностей предыдущей встречи. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Перед тем как говорить о сроках, нужно все-таки как-то инвентаризировать реализацию тех договоренностей, которые [на саммите] в Париже [в декабре 2019 года] были достигнуты. И в этом плане, вы знаете, что похвастаться сильно нечем", - заметил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, поднималась ли украинская тематика в телефонном разговоре во вторник президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, Песков подчеркнул, что "эта тема предметно обсуждалась".