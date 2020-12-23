Катар подтвердил готовность стать страной-гостем на ПМЭФ в 2021 году

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Катар подтвердил намерение принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2021 году в качестве страны-гостя. Об этом сообщил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с заместителем премьер-министра, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

"У нас была достигнута в свое время договоренность о том, что на Петербургском международном экономическом форуме, который планировался на июнь этого года, Катар будет страной-гостем. По понятным причинам этого реализовать не удалось, поскольку форум был отложен. Но сегодня наши катарские друзья подтвердили, что они готовы выступить в этой роли, когда мероприятие состоится, надеемся, в 2021 году", - сказал он.

В марте стало известно, что оргкомитет форума принял решение не проводить его в 2020 году в связи с распространением коронавируса нового типа. В 2020 году ПМЭФ должен был пройти с 3 по 6 июня.