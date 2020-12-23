Госдума приняла закон о регулировании азартных игр

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий создание публично-правовой компании "Единый регулятор азартных игр", которая в режиме реального времени будет направлять целевые отчисления общероссийским спортивным федерациям, профессиональным спортивным лигам. Документ инициирован депутатами Игорем Станкевичем и Виктором Дерябкиным ("Единая Россия").

Учредителем государственной компании "Единый регулятор азартных игр" от имени РФ будет Минфин. Компания будет выявлять незаконную деятельность по организации азартных игр в интернете, выступать заказчиком и оператором информационных систем, которые следят за законностью проведения азартных игр. "В целях повышения эффективности осуществления государственного контроля и надзора за соблюдение законодательства в области организации и проведения азартных игр компания вправе взаимодействовать с ФНС России, в том числе посредством мониторинга и выявления незаконной деятельности по организации азартных игр в интернете", - говорится в пояснительной записке.

Законом предусматривается создание единого центра учета перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов в форме кредитной организации в рамках деятельности по приему от физических лиц денежных средств, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), их учета и перевода организаторам азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах. Законом устанавливается, что единый центр учета перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов будет удерживать целевые отчисления от всех заключенных организатором азартных игр в букмекерской конторе пари без разделения на международные и внутрироссийские спортивные события.

Целевые отчисления общероссийским спортивным федерациям, профессиональным спортивным лигам будут направляться не организаторами азартных игр, а публично-правовой компанией так же, как и информация о принятых ставках. Таким образом, публично-правовая компания будет осуществлять централизованный мониторинг всех ставок и платежей в букмекерских конторах и тотализаторах в режиме реального времени, говорится в пояснительной записке.

Закон также меняет базу расчета целевых отчислений и предполагает создание компенсационного фонда, сформированного за счет взносов организаторов азартных игр для обеспечения обязательств организаторов перед участниками азартных игр. База расчета целевых отчислений будет определяться как доход от приема ставок, интерактивных ставок, и размер целевых отчислений будет 1% от базы. Принятие документа будет способствовать созданию условий централизованного финансирования профессионального и детско-юношеского спорта в целях обеспечения устойчивого развития данной отрасли, считают авторы закона.

Поправки ко второму чтению

Как подчеркнул в своем выступлении руководитель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев, всего к документу поступило 53 поправки. Уточнены сроки вступления в силу положения документа для обеспечения плавного перехода к новому регулированию деятельности организатора азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, добавил он.

"Поправки касаются, в частности, уточнений в части контроля организации и проведения азартных игр, информационной системы компании. Деятельность организатора азартных игр в букмекерской конторе и тотализаторе допускается только в случае присоединения организатора азартных игр к информационной системе", - отметил Жигарев.

Уточнены положения в части целевых отчислений от азартных игр, направляемых на финансирование мероприятий по развитию профессионального спорта и детско-юношеского спорта, включая размер таких отчислений, обеспечивающих выполнение поручения президента РФ в области развития физической культуры и спорта, заключил глава комитета.