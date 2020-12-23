Лавров: Россия ответит на новые санкции со стороны США и сделает дополнительные выводы

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Москва сделает выводы в отношении всего комплекса российско-американского диалога после новых санкций со стороны Вашингтона. Об этом заявил в среду на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"США давно проводят враждебную политику в отношении нашей страны. Конечно же, ответ последует. И не только в том, что касается зеркальности или асимметричности, но мы будем делать и дополнительные выводы, которые будут касаться всего комплекса российско-американских отношений", - сказал Лавров.

"Все это будем учитывать как в конкретных ситуациях, связанных с выстраиванием бизнеса с США, которые доказали свою полную ненадежность как партнеров, так и будем учитывать это в более широком плане", - подчеркнул министр.

По его словам, подавляющее большинство российских и американских бизнесменов не устраивает сложившееся положение дел, и они "искренне заинтересованы, чтобы эта тенденция была остановлена".

Глава МИД РФ отметил, что действия США отражают "стратегическую линию" на максимальное ослабление конкурентов Вашингтона на мировых рынках "в грубейшее нарушение норм Всемирной торговой организации".

Санкции США

Соединенные Штаты подготовили в понедельник список компаний и организаций России и Китая, которым запрещено покупать определенные виды американских товаров и технологий, в отношении которых действует экспортный контроль. В перечень входят в общей сложности 103 компании, часть из них дублируется. Российская часть документа включает 45 названий (на самом деле из-за повторов их 41), китайская - 58. С точки зрения американских властей, речь идет о юридических лицах, являющихся "конечными военными пользователями".

В российский блок наряду с корпорациями и предприятиями вошли Служба внешней разведки и Минобороны РФ, а также медико-санитарная часть ГУ МВД России по Нижегородской области.