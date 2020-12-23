Песков: Путин поздравит правительство с Новым годом

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по традиции поздравит членов правительства с Новым годом, однако с учетом условий пандемии формат этого мероприятия еще предстоит уточнить. Об этом ТАСС сообщил в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Он будет поздравлять. В каком формате - сейчас уточняется, но поздравление обязательно будет", - заверил представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС.

В прежние годы приезд главы государства в Дом правительства на Краснопресненской набережной в преддверии Нового года был традиционным. Обычно Путин в последние дни декабря посещал последнее в году заседание кабинета министров, благодарил за работу, обрисовывал круг предстоящих задач и кратко подводил итоги.