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Песков: Путин поздравит правительство с Новым годом

Обычно президент в последние дни декабря посещал заседание кабинета министров, благодарил за работу, обрисовывал круг предстоящих задач и кратко подводил итоги

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по традиции поздравит членов правительства с Новым годом, однако с учетом условий пандемии формат этого мероприятия еще предстоит уточнить. Об этом ТАСС сообщил в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Он будет поздравлять. В каком формате - сейчас уточняется, но поздравление обязательно будет", - заверил представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС.

В прежние годы приезд главы государства в Дом правительства на Краснопресненской набережной в преддверии Нового года был традиционным. Обычно Путин в последние дни декабря посещал последнее в году заседание кабинета министров, благодарил за работу, обрисовывал круг предстоящих задач и кратко подводил итоги.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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