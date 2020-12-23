Памфилова надеется, что ядро нынешнего состава ЦИК сохранится в следующем составе

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова выразила надежду, что большинство членов нынешнего состава комиссии останется и в следующем ее составе, который начнет работу в марте 2021 года.

"Тот задел, все, что мы сделали, абсолютно точно будет продолжено в новом составе ЦИК. Я уверена, что самый работоспособный состав - ядро ЦИК, большинство останется. Я так надеюсь. Но я не хочу опережать события, это было бы некорректно", - сказала Памфилова на встрече с журналистами в среду.

"Есть закон, есть право президента, Совета Федерации, Госдумы по пять человек делегировать в состав комиссии. Глава государства неоднократно выражал нам благодарность, что за это время мы беспрецедентный рывок сделали, за неполных пять лет. Я благодарна каждому члену ЦИК за тот вклад, который был внесен", - отметила Памфилова, добавив, что новый состав комиссии будет еще сильнее.

Полномочия нынешнего состава ЦИК заканчиваются в марте 2021 года. Комиссия состоит из 15 членов, из которых пять назначаются президентом РФ, пять - Советом Федерации, пять - Госдумой. Срок полномочий членов ЦИК составляет пять лет.