МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Председатель ЦИК Элла Памфилова уверена, что пандемия не сможет помещать проведению выборов в следующем году.

В текущем году при проведении голосования в условиях пандемии ЦИК предпринял различные меры. В частности, голосование проходило в течение нескольких дней, кроме того, в некоторых случаях избиратели могли отдать свой голос на открытом воздухе.

"Мы не специалисты, даже, по-моему, ВОЗ ничего сказать не может, как будет развиваться пандемия, какие виды будут возникать, как это все будет трансформироваться. Но в любом случае мы видим, что человечество быстро адаптируется. Я уверена, что способы общения кандидатов с избирателями и другие процедуры, связанные с подготовкой голосования, будут найдены. В этом я абсолютно не сомневаюсь", - сказала Памфилова на встрече с журналистами в среду.

Она подчеркнула, что в любом случае необходимо обеспечить прозрачность выборов. "Главное требование (я прогнозирую, что оно будет выполнено) - это максимальное количество наблюдателей, чтобы не было никаких сомнений в том, что выборы достоверно проходят", - добавила она.

Памфилова напомнила, что на предстоящих выборах бюллетени будут храниться в отдельных сейф-пакетах, для их дополнительной защиты будет использоваться специальная пломба.

В 2021 году в России состоятся выборов депутатов Госдумы восьмого созыва, которые запланированы на 19 сентября.