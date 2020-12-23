Лавров: примирение арабских государств поспособствует стабилизации в Персидском заливе

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Россия надеется на преодоление раскола в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), это поспособствует обеспечению безопасности в регионе. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с заместителем премьер-министра, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

"Россия надеется на то, что запланированный на 5 января саммит арабских государств Персидского залива приведет к преодолению раскола в совете сотрудничества стран Залива и позволит возобновить его нормальную деятельность", - сказал министр.

По его словам, Москва заинтересована в устранении противоречий между арабскими странами, которые являются ее партнерами и друзьями. "Восстановление единства этого совета, восстановление его дееспособности также важно для реализации идей, которые касаются обеспечения безопасности в зоне Персидского залива в целом, то есть с участием Исламской Республики Иран", - подчеркнул глава МИД РФ.

Лавров напомнил, что Россия на протяжении многих лет продвигает концепцию безопасности в этом регионе. "Наши предложения вызывают, я скажу прямо, живой интерес", - добавил он.